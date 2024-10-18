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Жена Гозмана* признала вину по делу о контрабанде

Жена Леонида Гозмана* признала вину по делу о контрабанде ложек и вилок
18 октября 2024, 10:07
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Жена политика Леонида Гозмана* Марина Егорова, которая находится под домашним арестом по делу о контрабанде, признала вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.
По словам Бирюкова, СК РФ завел дело о контрабанде в отношении Егоровой 27 сентября текущего года. Спустя несколько дней женщина была задержана и помещена под домашний арест.

Согласно информации ведомства, летом прошлого года на границе РФ и Эстонии задержали водителя, который перевозил вещи Гозмана* и Егоровой. В салоне автомобиля нашли предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, которые достались политику в наследство.



Примечательно, что для их перевозки необходимо было получить разрешение Минкульта России, однако этот документ отсутствовал.

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*Признан в РФ иностранным агентом
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#заэс
Появились новые подробности убийства военкора Татарского
Работу взрывчатки, убившей Татарского, установили по частям устройства
18 октября 2024, 09:32

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что следственные органы установили метод активации взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства», — отметил он.

По его словам, экспертиза этих частей впоследствии позволила установить способ его активации. Глава ведомства отметил, что на основе изъятых видеозаписей удалось восстановить маршрут Дарьи Треповой* до её прихода в кафе и после совершения преступления.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва бомбы на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Он умер мгновенно, более 50 человек пострадали.

В январе 2-й Западный окружной военный суд признал Дарью Трепову* виновной в теракте и приговорил её к 27 годам колонии общего режима. Это самый большой приговор, вынесенный женщинам в России. В мае Апелляционный военный суд подтвердил решение, также удовлетворив иски потерпевших на сумму более 16,5 миллиона рублей.

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*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#приговор
#происшествия
#сизо
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Инженер ЗАЭС пойдет под суд за участие в террористической организации
18 октября 2024, 08:55

Фото: istock/Vladimir Cetinski

Инженер Запорожской АЭС пойдет под суд за участие в террористической организации ГУР Министерства обороны Украины и попытку совершить теракт. Об этом проинформировала Генеральная прокуратура РФ.
Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По версии следствия, в марте 2022 года Сергей Потынг, работая инженером в цехе тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции, вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он собрал информацию о автомобилях с доступом на территорию ЗАЭС, их маршрутах и местах стоянки с помощью фотосъемки и передал эти данные своему куратору через мессенджер.

В мае 2023 года Потынг получил задание устранить сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Для этого он через тайник получил взрывчатку и перенес её в свою квартиру, после чего заложил устройство под днище автомобиля, используемого должностным лицом. Однако взрывное устройство было обнаружено и обезврежено правоохранительными органами, а Потынг был задержан.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников продолжается», — уточняется в релизе.

Ранее стало известно, что экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#дело
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#расследование
#заэс
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Два человека погибли при опрокидывании судна в порту Корсаков на Сахалине
18 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два человека погибли при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
Согласно предварительной информации, из-за перегруза судно накренилось и опрокинулось, кадры публикует Telegram-канал SHOT. Всего на борту корабля находилось семь членов экипажа.




Уточняется, что троих человек удалось спасти. Еще одного мужчину смогли найти и достать из воды, он госпитализирован.

На месте ЧП продолжается спасательная операция. Работают два буксира и спасательное судно. Транспортная прокуратура Сахалина начала проверку по факту произошедшего.

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#пострадавший
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Экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента
Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала в суде статус иноагента
18 октября 2024, 08:11

Zolnierek

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии, обжаловала свой статус иностранного агента. Об этом информирует РИА Новости.
Курбангалеева* была внесена в реестр иностранных агентов Минюстом в конце июня 2024 года. Ранее она также попала в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В отношении нее возбуждено уголовное дело, которое касается обвинений в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении ложной информации о действиях российской армии.

На данный момент дата заседания по делу Курбангалеевой не назначена. Ранее судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ или передачи правоохранительным органам страны в случае экстрадиции.

Фарида Курбангалеева* работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1» с 2007 по 2014 год. В настоящее время она ведет собственный YouTube-канал и проживает в Праге с 2018 года, объявлена в международный розыск.

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* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
#уголовное розыск
#иноагент
#рф
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Поезд на БКЛ в метро Москвы убрали с линии из-за повреждения дверей
18 октября 2024, 07:11

Фото: iStock/hank5

На Большой кольцевой линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Один из составов проехал с открытыми дверями. Об этом информирует департамент транспорта столицы.
Сообщается, что машинист высадил пассажиров, после чего состав был немедленно убран с линии. В настоящее время движение восстановлено и осуществляется в обычном режиме.

«Ранее были увеличены интервалы движения поездов в направлении по часовой стрелке в связи с проверкой состава», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В результате проверки было выявлено повреждение дверных створок в одном из вагонов. Специальная комиссия начнет расследование данного происшествия. При этом уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который раньше эксплуатировался в московском метро. Отмечается, что специалисты завершили проведение работ по восстановлению внутренней отделки единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации.

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#метро
#вагон
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ТАСС: Пичугин не имел права отплывать на своей лодке дальше 5 км от берега
18 октября 2024, 06:39

Фото: istock/ES3N

Надувная лодка «Байкат 470», на которой Михаил Пичугин попытался совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для подобных дальних плаваний.
Об этом сообщили в оперативных службах со ссылкой на документы об освидетельствовании судна. Согласно этим данным, лодка «Байкат 470» относится к маломерным судам и подлежит техническому освидетельствованию, которое Пичугин прошел 30 июля. В документе указано, что судно допущено к эксплуатации, однако его район плавания ограничен расстоянием 5 км от берега (2,7 морских миль), при этом высота волн не должна превышать 0,6 метра, а ветер — 12 м/с. Таким образом, Пичугин не имел права выходить в открытое море на столь длительное расстояние.

Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником отправились в самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин — Шантарские острова. Однако 9 августа связь с ними была потеряна. Спасатели обнаружили их лодку только 14 октября в Охотском море, двое человек погибли, Михаил остался жив. Сейчас ведется расследование по статье 263 УК РФ за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, что грозит до семи лет лишения свободы.

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#рф
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В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов
18 октября 2024, 05:51

Фото: istock/megaflopp

Врач из Амурской области, который оскорбил пациентов в видеообращении, был уволен, а Министерство здравоохранения региона принесло публичные извинения за его поведение.
Видео, где мужчина в медицинском халате выражает усталость из-за большого потока пациентов и оскорбляет пожилого человека, распространилось в социальных сетях. Позже сам врач записал видео с извинениями, где объяснил своё поведение напряжённой работой и отсутствием перерывов.

«В социальных сетях распространилось видео, оскорбляющее пациентов и порочащее профессию врача. Этот сотрудник уволен. Минздрав Амурской области приносит извинения всем пациентам за неподобающее поведение бывшего сотрудника», — говорится в заявлении министерства.
Региональные власти сообщили РИА Новости, что дополнительной информации после увольнения не поступало.

Ранее следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних.

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#минздрав
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#новости
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Бывший адвокат из Приморья растлевал детей: расследование завершено
В Приморье завершено расследование дела экс-адвоката о растлении 12 несовершеннолетних
18 октября 2024, 03:56

Фото: istock/AndreyPopov

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних.
Об этом сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По данным следствия, с 2018 по 2021 год обвиняемый через интернет знакомился с несовершеннолетними девушками, после чего совершал преступления против их половой неприкосновенности. Он применял различные методы конспирации, чтобы избежать разоблачения.

«Оперативники в течение двух лет вели розыскные мероприятия, и в августе 2023 года личность подозреваемого была установлена. После задержания по ходатайству следователя он был взят под стражу», — говорится в заявлении.
Всего выявлено 9 эпизодов преступлений, связанных с 12 пострадавшими. На данный момент обвиняемый и его защита завершили ознакомление с материалами дела, и ему предъявлено окончательное обвинение.

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#защита
#мероприятия
#рф
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Видео горящей фуры с фейерверками опубликовали в Амурской области
Фура с фейерверками загорелась возле АЗС в Амурской области и попала на видео
17 октября 2024, 20:02

Фото: istock/TheaDesign

Видео ДТП аварии грузовика с фейерверками опубликовали в Амурской области. Там произошла авария, в результате которой загорелась фура с фейерверками. Все случилось на трассе рядом с автозаправочной станции (АЗС). Ролик с разлетающимся на месте ДТП салютом опубликовали в соцсетях местные паблики вечером 17 октября.
ЧП произошло в селе Возжаевка Белогорского района. В большегруз врезался легковой автомобиль, из-за чего фура упала на бок. В результате находящиеся в грузовой машине салюты сдетонировали.



На кадрах видно ночную дорогу, на которой беспрерывно взрываются фейерверки. Все происходило возле автозаправки. По данным местных СМИ, этом пожарным удалось ликвидировать возгорание до того, как огонь перекинулся на АЗС. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

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#фейерверк
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