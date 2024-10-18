Жена Гозмана* признала вину по делу о контрабанде

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Жена политика Леонида Гозмана* Марина Егорова, которая находится под домашним арестом по делу о контрабанде, признала вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.
По словам Бирюкова, СК РФ завел дело о контрабанде в отношении Егоровой 27 сентября текущего года. Спустя несколько дней женщина была задержана и помещена под домашний арест.
Согласно информации ведомства, летом прошлого года на границе РФ и Эстонии задержали водителя, который перевозил вещи Гозмана* и Егоровой. В салоне автомобиля нашли предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, которые достались политику в наследство.
Примечательно, что для их перевозки необходимо было получить разрешение Минкульта России, однако этот документ отсутствовал.
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*Признан в РФ иностранным агентом
Согласно информации ведомства, летом прошлого года на границе РФ и Эстонии задержали водителя, который перевозил вещи Гозмана* и Егоровой. В салоне автомобиля нашли предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, которые достались политику в наследство.
Примечательно, что для их перевозки необходимо было получить разрешение Минкульта России, однако этот документ отсутствовал.
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*Признан в РФ иностранным агентом
Екатерина Коршунова