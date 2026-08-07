Пьяный житель Одинцова напал с ножом на знакомых
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
19-летнего жителя Одинцова, угрожавшего знакомым ножом в ходе ссоры, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл на улице Маршала Жукова. По вызову прибыл патрульный экипаж.
«На месте росгвардейцы выяснили, что в компании молодых людей произошёл конфликт, и один из его участников, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, достал нож и принялся угрожать им окружающим. При этом он нецензурно ругался», — говорится в сообщении.Попав в руки правоохранителей, задержанный сказал, что не собирался ни на кого нападать, а планировал просто напугать своих оппонентов. Молодого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.