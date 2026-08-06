В Челябинске после массовой драки с ножом и ракетницей пострадали четыре человека
В Челябинске возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с использованием оружия, в которой пострадали четыре человека, включая несовершеннолетних. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Конфликт произошёл вечером 5 августа в Центральном районе города, в районе памятника Курчатова. По данным следствия, в столкновении участвовали подростки и молодые люди. Telegram-канал Ural Mash уточняет, что «на разборку» пришли около 30 человек.
Один участник столкновения получил ножевые ранения в области нижних конечностей и ожог от ракетницы, его госпитализировали. Ещё несколько парней также пострадали (двое из них — несовершеннолетние, а третьему уже исполнилось 19 лет), но, предварительно, у них менее серьезные травмы.
Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту и выясняют обстоятельства случившегося. В настоящий момент полицейские доставили в отделение пятерых молодых людей, включая трёх несовершеннолетних.
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