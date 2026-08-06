В Челябинске после массовой драки с ножом и ракетницей пострадали четыре человека

06 августа 2026, 00:27

В Челябинске возбудили уголовное дело после массовой драки с ножом и ракетницей

Фото: iStock/Diy13

В Челябинске возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с использованием оружия, в которой пострадали четыре человека, включая несовершеннолетних. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.