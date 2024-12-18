Жена пострадавшего от нападения тигра рассказала, как спасся муж

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Жена пострадавшего от нападения тигра на базе отдыха в Хабаровском крае рассказала, как это произошло, и как мужу удалось спастись. По ее словам, зверь набросился на ее супругу, когда они вышли из бани, чтобы искупаться в чане.
«Муж сильно закричал. Я обернулась — увидела только что-то большое и пушистое. Мы с детьми запрыгнули в чан и тоже стали кричать. Тигр отпрыгнул в сторону и лег, наблюдая за нами, а потом снова подошел к чану», — рассказала женщина в беседе с RT.К счастью, тигра отпугнул владелец базы отдыха, который прибежал на крики мужчины. Сейчас в регионе возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого животного.
В то же время еще одно уголовное дело по факту нападения животного возбудили в Кемеровской области. Там, как сообщает «Сiбдепо», стая бродячих собак набросилась на женщину, повалила на землю и покусала. К счастью, ей удалось отбиться и сбежать.
«Сегодня в 07:20 возле магазина «Реал» на улице Тельмана, Кировский район, на мою жену напали бездомные собаки. Укусили, повалили на землю, однако она смогла отбиться и встать, быстро перешла дорогу, они отстали и побежали с лаем на ул. Бурденко», — приводят в издании комментарий мужа пострадавшей.Читайте также:
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