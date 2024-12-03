Тигр растерзал молодую девушку на глазах у фермеров

Фото: iStock/Anupam Roy
В штате Телингана в Индии тигр напал на 21-летнюю девушку Морле Лакшми, работающую на хлопковом поле.
Нападение произошло утром 29 ноября недалеко от деревни Ганнарам на глазах других фермеров, которые подняли тревогу. Тигр убежал в лес, но спасти девушку не удалось, сообщает India New England News.
Возмущенные жители деревни отнесли тело к зданию департамента лесного хозяйства и устроили сидячую забастовку, требуя немедленных мер по отлову хищников. Чиновники сообщили, что в районе недавно было замечено несколько тигров, вероятно, пришедших из соседнего штата Махараштра. Жители связывают нападение с тем же тигром, который ранее задрал теленка и ранил несколько коров.
Для поимки хищников власти обратились за помощью в Национальное управление по защите тигров и Институт дикой природы Индии. В настоящее время за тиграми ведется наблюдение с помощью камер видеонаблюдения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в индийском штате Уттар-Прадеш поймали тигра, который за два месяца съел десять человек в районе тигриного заповедника Пилибхит. Агрессивное животное сумела выследить и усыпить специальная команда звероловов из заповедника.
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Возмущенные жители деревни отнесли тело к зданию департамента лесного хозяйства и устроили сидячую забастовку, требуя немедленных мер по отлову хищников. Чиновники сообщили, что в районе недавно было замечено несколько тигров, вероятно, пришедших из соседнего штата Махараштра. Жители связывают нападение с тем же тигром, который ранее задрал теленка и ранил несколько коров.
Для поимки хищников власти обратились за помощью в Национальное управление по защите тигров и Институт дикой природы Индии. В настоящее время за тиграми ведется наблюдение с помощью камер видеонаблюдения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в индийском штате Уттар-Прадеш поймали тигра, который за два месяца съел десять человек в районе тигриного заповедника Пилибхит. Агрессивное животное сумела выследить и усыпить специальная команда звероловов из заповедника.
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Мария Моисеева