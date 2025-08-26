Свидетель в суде рассказал, что исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева

26 августа 2025, 09:43

Фото: Медиасток.рф

В ходе судебного процесса по делу о теракте в «Крокус сити холле» один из свидетелей, сотрудник правоохранительных органов, рассказал о необычных обстоятельствах задержания одного из исполнителей нападения. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, террорист, пытавшийся скрыться от преследования, забрался на дерево и отказывался спускаться, что вынудило правоохранителей пилить дерево для его задержания.





«Дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел», — сообщил участник процесса.