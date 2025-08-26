Свидетель в суде рассказал, что исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева
В ходе судебного процесса по делу о теракте в «Крокус сити холле» один из свидетелей, сотрудник правоохранительных органов, рассказал о необычных обстоятельствах задержания одного из исполнителей нападения. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, террорист, пытавшийся скрыться от преследования, забрался на дерево и отказывался спускаться, что вынудило правоохранителей пилить дерево для его задержания.
«Дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел», — сообщил участник процесса.
Также сотрудники ДПС, опрошенные в суде, подтвердили, что во время погони автомобиль преступников выехал на встречную полосу и врезался в другой транспорт. Четверо исполнителей разбежались в разные стороны, направляясь к лесу.
Судебное разбирательство по делу о теракте началось в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда. Процесс вскоре был закрыт от публики по ходатайству прокурора, который сослался на необходимость обеспечения безопасности участников. Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года, когда нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли зал. В результате трагедии погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Ущерб от теракта оценен в 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности.