Жена смеялась на похоронах: Андрей Малахов разбирается в тайне гибели миллиардера Льва Чубарова. Шокирующее признание любовницы

Лев Чубаров и Анжелика Малиновская (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Успешный сибирский миллиардер и бывший хоккеист НХЛ Лев Чубаров трагически ушел из жизни в августе прошлого года в возрасте 43 лет. В редакцию «Малахов» обратилась его вторая гражданская жена, Анжелика Малиновская, которая не верит в случайную смерть своего любимого. По её мнению, истинной причиной гибели Льва стали деньги и бизнес. Подробности — в материале «Радио 1».
Сын авторитетного миллиардераИстоки успеха семьи Чубаровых восходят к 90-м годам. Отец Льва, Борис Чубаров, создал в Новосибирске настоящую бизнес-империю, включая игровые автоматы, автоматы с газировкой, складские комплексы и гостиницы. В городе его знали под прозвищем Боря Газировка, а памятник с автомобилем в натуральную величину, установленный после его смерти, продолжает вызывать споры и обсуждения.
Лев Чубаров пропал 31 августа. Его тело было найдено только через шесть дней в Новосибирском водохранилище. Известно, что в день исчезновения он отправился на встречу с друзьями и бизнес-партнёрами в дачный посёлок Боровое, где также находилась его первая гражданская жена — Юлия Чубарова. Согласно официальной версии, в какой-то момент Лев решил покататься на гидроцикле, и именно тогда произошла трагедия. Однако Анжелика Малиновская утверждает, что Лев не был склонен к риску на воде и уверена, что случайностью это не является. Она требует нового расследования, чтобы выяснить, кто мог быть заинтересован в его смерти и почему.
Анжелика Малиновская (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Погиб сразу после встречи с первой женойАнжелика Малиновская, которая более 11 лет состояла в отношениях со Львом, рассказала о странных обстоятельствах его гибели. 31 августа первая гражданская жена Льва и мать его детей пригласила отметить мужчину окончание сезона. Там он проводил время с ее друзьями. Через какое-то время Анжелике позвонили и сообщили, что Лев пропал.
«Мой Лева — любитель комфорта. Чтобы поехать так, как его нашли потом…в штанах с начесом, в майке… у него есть специальная одежда для гидроцикла, тем более за лето мы достаточно на нем накатались. То, что он так заморочился: пошел и сам поставил гидроцикл на воду, ради каких-то минутных покатушек, в это невозможно поверить», — заявила женщина.
Следствие настаивает: гибель Льва произошла в результате несчастного случая. При этом Анжелика отмечает, что в легких мужчины воды не было, а по результатам независимой экспертизы, в организме и вовсе был найден яд.
Несостыковки в делеБывший бизнес-партнер Льва Антон тоже не верит в то, что смерть миллиардера была случайной.
«Он всегда говорил, что нудно быть в жилете, что вода ошибок не прощает. Он никогда не был пьяным за гидроциклом. Кто-то должен был помочь спустить гидроцикл», — рассуждает друг покойного.Также близкие Льва уверяют, когда приехали оперативники, они не зашли на территорию, не проверили камеры, которые были направлены в сторону моря.
«Ничего не обнаружили в и вдруг всплыло тело. Эксперт сделал всего два снимка. Юлия на похоронах улыбалась, будто это не похороны. Там точно какие-то подвязки в верхах. От Льва я лично слышал, что биологическая мать детей следит за ним», — рассказали друзья бизнесмена.
Кто на самом деле был заинтересован в смерти бизнесмена
Юлия Чубарова (Фото: кадр из программы «Малахов»)Лев Чубаров имеет 70 квартир только в Новосибирске, он учредитель и руководитель огромных компаний. После его смерти все имущество перешло к первой гражданской жене Юле, родившей Льву троих детей. Корреспонденты шоу «Малахов» попытались связаться с женщиной, однако ни она, ни ее дети не стали давать каких-либо комментариев о смерти Льва.
Один из близких партнеров бизнесмена сообщил, что на похоронах Юлия вела себя спокойно, смеялась. Примечательно то, что официально Лев не состоял в браке ни с одной, ни с другой женщиной. Его близкий знакомый объяснил свою версию такого положения дел.
«Говорить о том, что Лев был супер-бизнесменом, не стоит. Но вопрос в том, было ли все его, либо он был человеком, на которого все оформлялось, но все принадлежало другим. Возможно поэтому он не заключал официальные браки».Выяснилось также, что у миллиардера был человек, который выполнял функции «решалы». После того, как Лев пропал, именно он привез в тайник первую гражданскую жену мужчины, чтобы та забрала драгоценности и деньги.
Смерть отца — неприятный случайПозже журналистам все же удалось связаться с сыном Льва Чубарова. Молодой человек смеялся в трубку и отказывался комментировать обстоятельства гибели родного отца.
«Нет, она (Анжелика — прим. ред.) не была 11 лет в отношениях с отцом. Просто любовница и все. 2-3 года они были вместе. Со мной она на связь не выходила, у нас никто не знает, что она хочет. Если бы было убийство, кто-то пришел бы уже ко мне или сестрам, кто-то хотел бы что-то отжать. Для нас просто это был неприятный случай, который мы не хотим комментировать», — заявил Аркадий Чубаров.
Лев Чубаров (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Приворот, проклятие и страшная смертьАнжелика Малиновская рассказала, что бывшая сожительница Льва прибегала к услугам колдунов, после чего в семье происходили несчастья.
«Я никогда не верила, что есть какие-то привороты. Но начались постоянные проблемы со здоровьем. Анализы идеальны, но с ним постоянно что-то происходило на ровном месте. Понятно, что кто-то воздействует. Его друг сказал потом, что Юлия ходит к гадалкам, на нас делает порчи. Лева мне тоже говорил, что нужно почиститься. В свое время мать Льва Борисовича знала, что Юлия привораживал его. Она забирала у нее рубашки сына, в которых были иголки, шерсть».
Еще об одном мистическом явлении рассказал близкий друг Льва. По его словам, покойный пришел к нему во сне и сообщил, что к его смерти причастна бывшая жена Юлия. Расследование дела продолжается. Друзья и близкие миллиардера уверены — его смерть не случайна.
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