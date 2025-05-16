Бизнес Андрея Махалова терпит убытки: телеведущий потерял 15 миллионов рублей

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Бизнес Андрея Малахова терпит убытки. Как сообщает телеграм-канал «Звездач», его компания ООО СГК «Изовела» ушла в минус.
Тем не менее ранее предприятие демонстрировало внушительную выручку — 185 миллионов рублей. Однако по итогам прошлого года убыток составил 15 миллионов рублей. Причины резкого финансового падения в материале не называются.
Единственным утешением для телезвезды стало то, что все налоги удалось выплатить. По данным базы ФНС, ранее у него накопилась задолженность в размере 1,1 миллиона рублей.
К слову, санаторий осуществляет деятельность в родном городе телеведущего — Апатитах. Владельцем оздоровительного комплекса Андрей Малахов стал два года назад.
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Единственным утешением для телезвезды стало то, что все налоги удалось выплатить. По данным базы ФНС, ранее у него накопилась задолженность в размере 1,1 миллиона рублей.
К слову, санаторий осуществляет деятельность в родном городе телеведущего — Апатитах. Владельцем оздоровительного комплекса Андрей Малахов стал два года назад.
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Лидия Пономарева