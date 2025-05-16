Воровал у матери и вымогал деньги у экс-жены: в чем обвиняют сына Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Анжелика Бирюкова, бывшая жена сына народной артистки Надежды Кадышевой и племянница заммэра Москвы, обвинила Григория Костюка в вымогательстве крупной денежной суммы за разрешение на выезд их общего ребенка за границу. Об этом стало известно в программе «Малахов» на «России 1».
Она призналась, что однажды супруг просто бросил ее с восьмимесячным ребенком. Тогда контакты между ними прервались, пока женщина не запланировала зарубежную поездку.
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«Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, он вышел на связь и каждый раз требовал деньги, которая постепенно выросла до одного миллиона рублей», — заявила Анжелина Бирюкова.В шоу также упоминалось, что Григорий Костюк якобы «подворовывал» у собственной матери в театре «Золотое кольцо». Эти недостачи он списывал на недоплаты со стороны организаторов.
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Лидия Пономарева