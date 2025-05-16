Воровал у матери и вымогал деньги у экс-жены: в чем обвиняют сына Надежды Кадышевой

Марина Кравец — единственная женщина в составе резидентов Comedy Club, чья харизма и чувство юмора уже более десяти лет поднимают настроение зрителям. Но за её сценическим образом эффектной артистки стоит куда более спокойная и искренняя личная история — о любви, которая прошла испытание временем и расстоянием. Подробнее в материале «Радио 1».