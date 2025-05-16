«Папа, купи»: Андрей Малахов раскрыл подноготоную семьи Кадышевой и как ее сын Григорий мечтает о наследстве при живых родителях

Борис Горшков (фото: кадр из программы «Малахов»)
Телеведущий Андрей Малахов вновь собирает студию для обсуждения резонансной истории — конфликта в семье известной артистки Надежды Кадышевой. Главный герой обсуждения — её сын Григорий, которого обвиняют в равнодушии к собственным детям и череде скандалов с женщинами из его прошлого. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
«Гриша, верни долги!» — скандируют зрители
Аудитория не скрывает эмоций: обвинения в адрес Григория Кадышева звучат всё громче. К обсуждению подключился бывший генеральный директор театра Надежды Кадышевой — Борис Горшков. Он проработал с артисткой в её звёздные годы, организуя гастроли, эфиры и съёмки.
«Я даже автограф ей придумал — она до сих пор им пользуется», — рассказал Горшков.
Он отметил, что поначалу Надежда и её супруг Александр Костюк были приятными и простыми людьми, но со временем, с ростом популярности, их отношение к окружающим резко изменилось.
«Ко мне начали относиться как к прислуге. Людей увольняли по надуманным причинам, лишь бы не платить больше», — заявил он.
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«Папа, купи»: как рос Григорий Кадышев
По словам бывшего менеджера, Григорий рос избалованным, не знал отказа и быстро привык к роскоши.
«Гриша вырос избалованным. Постоянно слышал от него: "Папа, купи". Машина нужна обязательно такая, чтобы привлекала внимание, все самое модное. Типичный нарцисс… Не уверен я, способен ли он влюбиться, если у него деньги на первом месте», — поделился Горшков.
Борис рассказывал, что был своего рода нянькой для Григория, сопровождал его в поездках, занимался досугом ребёнка. Когда мальчик подрос, попытался поговорить с ним о будущем.
Борис Горшков и Григорий (фото: кадр из программы «Малахов»)
«Я как-то разговаривал с ним. Вот, мол, мама поет, папа играет. А ты что думаешь делать? На это он ответил: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который мне отойдет". А потом это потребительское отношение к родителям перешло на жен. Теперь уже к своим детям он относится по-скотски. Нормальные мужики так не делают», — возмутился Борис.
Бывшие жёны выдвигают обвинения
В студию пришли сразу несколько женщин из прошлого Григория. Габриэлла Мерман, бывшая жена, заявила, что намерена лишить его родительских прав, заявляя, что он полностью игнорирует её. По словам девушки, у отца Григория она и вовсе заблокирована.
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Кроме того, первая жена Григория — Анжелика Бирюкова. Женщина впервые рассказала подробности их расставания.
«Я никому никогда не говорила, но сегодня решусь. Мало кому известно, как именно Григорий ушел из семьи. Это произошло, когда нашему сыну было 8 месяцев. Я ушла гулять с ребенком, а когда вернулась, ни его, ни его вещей дома не оказалась», — призналась она.
Позже, когда понадобилось разрешение на выезд ребёнка за границу, по её словам, Григорий потребовал за это деньги — сумма достигла миллиона рублей.
Габриэлла Мерман (фото: кадр из программы «Малахов»)
Долги, мистика и ограничение матери
Дарья Де Батс, ещё одна бывшая возлюбленная, заявила, что Кадышев должен ей 9 миллионов рублей и отказывается возвращать долг, из-за чего она и решила рассказать об этом в эфире.
Другая девушка, которая захотела остаться анонимной, утверждает, что Григорий «общается с потусторонним миром и сливает туда энергию».
Кроме того, поступила информация, что сама Надежда Кадышева якобы изолирована от внешнего мира.
«Она отрезана от всего. Она никуда не выходит, ее полностью ограничивают», — сказала Де Батс.
Противоречивые мнения: Кадышев — нарцисс или жертва нападок?
Несмотря на шквал обвинений, не все гости студии настроены против Григория. Работница театра Кадышевой и мама Бориса Горшкова Тамара Любимова называет его порядочным человеком.
«Я могу сказать о нём только хорошее», — сказала она.
Семья Надежды Кадышевой (фото: кадр из программы «Малахов»)
Женщина добавила, что разговоры про меркантильность наследника Кадышевой — неправда.
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