Жена застала мужа в роддоме с новорожденным сыном от другой женщины

28 августа 2025, 09:58

В Сингапуре жена разоблачила двоеженца, который пришел в роддом к другой женщине

Фото: iStock/kieferpix

В Сингапуре состоялся суд над гражданином Индии. Его приговорили к трем месяцам и трем неделям тюрьмы за двоеженство. Об этом сообщает Channel NewsAsia.