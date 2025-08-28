Жена застала мужа в роддоме с новорожденным сыном от другой женщины
В Сингапуре состоялся суд над гражданином Индии. Его приговорили к трем месяцам и трем неделям тюрьмы за двоеженство. Об этом сообщает Channel NewsAsia.
Из судебных материалов следует, что 49-летний мужчина, будучи женатым на 55-летней местной жительнице, три года назад вступил во второй брак, заключив его на родине. При этом его первая жена была жива и здорова, а их брак оставался действительным.
Однако спустя год обман раскрылся, когда вторая супруга родила ребенка. Мужчина пришел в роддом, чтобы посмотреть на новорожденного сына, и столкнулся с первой женой, работавшей там. После этого женщина потребовала от мужа объяснений, и тому пришлось обо всем рассказать.
Оказалось, что вторая супруга вышла за него замуж, так как он обещал развестись с первой, но этого не произошло. В итоге она пожаловалась в министерство труда, а там дело передали полиции.
Индийца обвинили в двоеженстве, которое в стране карается лишением свободы на срок до семи лет и штрафом до 10 тысяч местных долларов. Его также ждет наказание за предоставление ложных данных при получении статуса постоянного жителя Сингапура, так как в заявлении он отметил только одну жену и умолчал о другой.
Читайте также: