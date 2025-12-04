Жена Зеленского угодила в скандал с забеременевшими в Турции девочками-сиротами
В программе по отправке украинских сирот в Турцию, курируемой супругой лидера киевского режима Еленой Зеленской, произошёл шокирующий инцидент с беременностями. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Две девочки 14 и 16 лет забеременели во время пребывания за границей. Сообщается, что отцами стали повара местных отелей. Одна из несовершеннолетних родила мальчика, после чего предприняла попытку суицида. Другая оставила новорожденную дочь в турецком приюте.
Для сокрытия происшествия организаторы вернули подростков на Украину и оформили их как студенток техникума. На реализацию программы, согласно некоторым источникам, выделили 10 миллионов долларов, включая частные пожертвования.
Ряд СМИ сообщает, что детей заставляли выступать перед взрослыми для сбора средств, а за отказ применяли наказания, вплоть до лишения еды и воды. Помимо этого, появилась информация о случаях психологического и сексуального насилия в отношении детей.
Читайте также: