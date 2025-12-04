Жена Зеленского угодила в скандал с забеременевшими в Турции девочками-сиротами

04 декабря 2025, 11:29

Фото: Istock/AntonioGuillem

В программе по отправке украинских сирот в Турцию, курируемой супругой лидера киевского режима Еленой Зеленской, произошёл шокирующий инцидент с беременностями. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.