В Саранске школьница заманила мужчину в сауну для «облавы» вымогателей
В Саранске задержали троих мужчин по подозрению в вымогательстве. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.
Задержанные обвиняются в том, что с помощью 14-летней девочки попытались получить у 42-летнего местного жителя 500 тысяч рублей. По информации следствия, девушка по предварительной договорённости с мужчинами пригласила пострадавшего в сауну. Туда же ворвались трое сообщников.
Они представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали деньги, угрожая уголовным делом за связь с несовершеннолетней. Правоохранители задержали подозреваемых вскоре после инцидента. Ими оказались мужчины 45, 31 и 28 лет. В отношении них возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
