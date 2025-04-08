Женатая сотрудница школьной столовой дважды переспала с учеником в своем доме

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В штате Алабама (США) арестовали сотрудницу школьной столовой за совращение несовершеннолетнего ученика. Женщина склонила его к сексу несколько раз, пишет издание Daily Mail.
41-летняя Николь Виггинтон, работавшая в школе города Роджерсвилл, призналась в двух эпизодах сексуальной связи с подростком. По данным следствия, она дважды отвозила школьника к себе домой.
Возраст пострадавшего не раскрывается, но известно, что ему нет 19 лет и при этом больше 16. В Алабаме возраст сексуального согласия наступает как раз в 16 — однако в случаях, когда подросток вступает в сексуальную связь со взрослым, который выполняет роль опекуна или воспитателя, либо принадлежит к воспитательному учреждению, на «совратителя» все еще можно завести дело.
Николь Виггинтон, замужняя женщина и мать нескольких детей, сейчас содержится в тюрьме округа Лодердейл. Суд назначил залог в размере $100 тыс. (около 8,6 млн рублей). В соцсетях она часто публиковала фото с семьёй, создавая образ любящей матери.
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Возраст пострадавшего не раскрывается, но известно, что ему нет 19 лет и при этом больше 16. В Алабаме возраст сексуального согласия наступает как раз в 16 — однако в случаях, когда подросток вступает в сексуальную связь со взрослым, который выполняет роль опекуна или воспитателя, либо принадлежит к воспитательному учреждению, на «совратителя» все еще можно завести дело.
Николь Виггинтон, замужняя женщина и мать нескольких детей, сейчас содержится в тюрьме округа Лодердейл. Суд назначил залог в размере $100 тыс. (около 8,6 млн рублей). В соцсетях она часто публиковала фото с семьёй, создавая образ любящей матери.
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Мария Моисеева