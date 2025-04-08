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Женатая сотрудница школьной столовой дважды переспала с учеником в своем доме

Daily Mail: В США сотрудница школьной столовой из Алабамы дважды совратила ученика
Фото: iStock/ra2studio

Фото: iStock/ra2studio

В штате Алабама (США) арестовали сотрудницу школьной столовой за совращение несовершеннолетнего ученика. Женщина склонила его к сексу несколько раз, пишет издание Daily Mail.
41-летняя Николь Виггинтон, работавшая в школе города Роджерсвилл, призналась в двух эпизодах сексуальной связи с подростком. По данным следствия, она дважды отвозила школьника к себе домой.

Возраст пострадавшего не раскрывается, но известно, что ему нет 19 лет и при этом больше 16. В Алабаме возраст сексуального согласия наступает как раз в 16 — однако в случаях, когда подросток вступает в сексуальную связь со взрослым, который выполняет роль опекуна или воспитателя, либо принадлежит к воспитательному учреждению, на «совратителя» все еще можно завести дело.

Николь Виггинтон, замужняя женщина и мать нескольких детей, сейчас содержится в тюрьме округа Лодердейл. Суд назначил залог в размере $100 тыс. (около 8,6 млн рублей). В соцсетях она часто публиковала фото с семьёй, создавая образ любящей матери.

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#возраст
В московском ЖК произошла стрельба после драки дворников
Baza: В Москве у ЖК «Level Причальный» произошла стрельба после драки дворников
08 апреля 2025, 02:37

Фото: iStock/firina

В московском жилом комплексе «Level Причальный» произошла стрельба после драки между дворниками. Об этом пишет Telegram-канал Baza, показывая кадры с места происшествия.
«Пару часов назад дворники ЖК «Level Причальный» спровоцировали драку, в результате которой была слышна стрельба», — передал канал.
Один из участников потасовки якобы получил ранение, после чего коллеги оттащили его на парковку, скрыв от посторонних глаз. По словам жителей, среди участников драки был сотрудник, ответственный за уборку мусора и снега на территории комплекса.

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«Судя по одежде, тащили парня, который у нас на тракторе катается, мусор и снег убирает. И тащили его сотрудники нашего клининга», — заявили очевидцы.
Позже появилась информация, что никакой стрельбы не было: наблюдатели спутали ее со звуками ударов по машине.

«К шлагбауму подъехал автомобиль. В этот момент мимо проходил мужчина и начал бить по стеклу автомобиля. Водитель вышел из машины и попытался подраться этим мужчиной. Затем вмешалась охрана ЖК», — объяснили «Базе» в пресс-службе Level Group.
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Суд приговорил российского режиссера фильма «Вий» к четырем годам колонии
Суд приговорил режиссера фильма «Вий» Алексея Петрухина к четырем годам колонии
08 апреля 2025, 01:30

Алексей Петрухин (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Дорогомиловский суд Москвы приговорил продюсера и режиссёра Алексея Петрухина к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда РИА Новости.
Петрухину также назначили штраф. Ранее, в сентябре 2024 года, ему заменили домашний арест на запрет определённых действий.

«Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом», — поделились в суде информацией.
Петрухин известен как режиссёр фильма «Вий» (2014) и продюсер второй части франшизы «Тайна печати драконов — в 2020 году Фонд кино взыскал с него 222 млн рублей за нарушения условий финансирования. Также ему был подан иск на сумму около 100 млн рублей за задержку релиза «Вий-3».

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова показала новый пирсинг и рассказала о процедуре прокола. Телезвезда призналась, что процедура крайне неприятная, но она перетерпела боль ради красоты.

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Тонны крыс заполонили ядерный реактор и перестали бояться людей
В Великобритании на строящейся АЭС Hinkley Point C расплодилось множество крыс
08 апреля 2025, 00:50

Фото: iStock/Valeriy Volkonskiy

Строящаяся атомная электростанция Hinkley Point C в британском Сомерсете столкнулась с нашествием крыс. Рабочие сообщают, что грызуны заполонили территорию, перестали бояться людей и встречаются в огромных количествах возле столовых. Об этом пишет The Guardian.
Профсоюзы направили жалобу французской компании EDF, управляющей проектом.

«Смотришь — а они там сидят, глядят на тебя. (...) Теперь крысы везде», — возмутился один из работников.
В Hinkley Point C утверждают, что не стоит так переживать — грызуны часто появляются на масштабных стройках. Проблема уже взята под контроль: специалисты оценили ситуацию и начали борьбу с вредителями.

Строительство АЭС, стартовавшее в 2018 году, неоднократно затягивалось, а бюджет проекта значительно вырос, превысив изначальные планы. Завершение работ ожидается не ранее 2030-х годов.

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В Брянской области произошло массовое ДТП с 15 автомобилями
08 апреля 2025, 00:32

Фото: официальная ВК-группа Госавтоинспекции Брянской области

В Брянской области произошло массовое ДТП с у​частием 15 автомобилей. По данным региональной Госавтоинспекции, авария началась с того, что водитель Audi дважды врезался в бордюр, потеряв контроль над управлением.
«Водитель транспортного средства Audi (...) не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень, расположенный с правой стороны по ходу движения. После столкновения транспортное средство развернуло, и оно совершило повторный наезд на разделительный бордюрный камень, отделяющий встречные потоки движения», — передает пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области.
Фото: официальная ВК-группа Госавтоинспекции Брянской области

Это ДТП случилось 7 апреля в 20:12.

Инцидент спровоцировал цепное столкновение: сначала друг в друга врезались четыре машины, затем ещё десять. За медицинской помощью обратился один человек. Полиция организовала проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

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Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских в центре Ачхой-Мартана
07 апреля 2025, 22:24

Фото: iStock/ Diy13

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских в центре Ачхой-Мартана в Чечене, сообщил Телеграм-канал Baza.
Источники канала обратили внимание, что нападавший успел ранить одного сотрудника правоохранительных органов. Потом мужчину застрелили.

«Его мотив выясняется», — подчеркнули в публикации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге медики спасают семилетнего ребенка, на которого упал кирпич с фасада здания.

Все случилось 7 апреля примерно в 11 утра на 8-й линии Васильевского острова рядом с детским садом. Малыша экстренно госпитализировали в реанимацию.

По предварительным данным, мальчик получил перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую и ушиб мозга. В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии, за жизнь несовершеннолетнего борются медицинские работники.

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#полиция
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