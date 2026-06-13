Женатый мужчина обманул трех любовниц на 90 млн рублей
В Сингапуре вынесли приговор 31-летнему гражданину Мьянмы Мьо Кьяу, который одновременно состоял в отношениях с тремя женщинами и похитил у них в общей сложности 1,67 миллиона сингапурских долларов (свыше 93 миллионов рублей). Об этом пишет издание Mothership.
Мужчина переехал в Сингапур в 2021 году, работал финансовым консультантом, затем занялся бизнесом. В 2022 году он женился, в семье родилось двое детей. Однако, как установил суд, с 2021 по 2024 год Кьяу вел романтические отношения с двумя малайками 44 и 45 лет, а также с 35-летней китаянкой, которых обманом лишил крупных сумм.
Первой любовнице злоумышленник рассказал, что потерял отца и судится с родственниками за наследство. Под предлогом оплаты судебных сборов он занял у женщины более 500 тысяч сингапурских долларов (около 27,8 миллиона рублей). Деньги не вернул, использовал поддельные документы, чтобы скрыть следы, и продолжал встречаться с ней до 2023 года.
Второй избраннице, также малайке, Кьяу представился основателем крупной австралийской компании, пообещал женитьбу и убедил инвестировать в бизнес, гарантируя высокий доход. Женщина потеряла 360 тысяч сингапурских долларов (20 миллионов рублей). От третьей жертвы — 35-летней китаянки — с ноября 2023 по сентябрь 2024 года он под видом инвестиций получил почти 770 тысяч сингапурских долларов (43 миллиона рублей).
Пострадавшие обвиняли его не только в краже, но и в тяжелых психологических травмах. Вторая любовница забеременела от мошенника, но потеряла ребенка из-за выкидыша, когда узнала правду. Все женщины работали в крупных компаниях Сингапура и лишились практически всех сбережений.
Кьяу приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы. Он признал вину лишь по семи из 21 пункта обвинения. Остальные эпизоды продолжают рассматриваться судом.
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