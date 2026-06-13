Женатый мужчина обманул трех любовниц на 90 млн рублей

13 июня 2026, 17:12

Житель Мьянмы обманул трех любовниц на 1,67 миллиона долларов в Сингапуре

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Сингапуре вынесли приговор 31-летнему гражданину Мьянмы Мьо Кьяу, который одновременно состоял в отношениях с тремя женщинами и похитил у них в общей сложности 1,67 миллиона сингапурских долларов (свыше 93 миллионов рублей). Об этом пишет издание Mothership.