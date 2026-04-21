Жене надоело жить с мужем и она его сожгла

21 апреля 2026, 18:23

Жена сожгла мужа в США и спокойно наблюдала, как он горит

Шокирующий приговор вынесли в Пенсильвании. 66-летнюю Эвелин Зигерелли-Хендерсон признали виновной в жестоком убийстве своего супруга Кармена, которому было 84 года. Об этом пишет «МК».





Женщина облила пожилого человека горючей жидкостью и спокойно смотрела, как он горит, отказавшись прийти на помощь, когда он умолял ее спасти. Все произошло в июне 2022 года.



Соседи и родственники называли Кармена «дедушкой» — он был добрым человеком и бывшим полицейским. Однако последние годы жена полностью изолировала его от семьи, не пускала гостей и довела их общий бизнес до долгов. В ночь трагедии между супругами вспыхнула очередная ссора из-за денег. Эвелин плеснула воспламеняющуюся жидкость на спинку кресла, где сидел раздетый муж. Огонь мгновенно охватил его тело.



Лишь под утро фигурантка позвонила в 911 и ледяным тоном заявила, что, вероятно, супруг мертв, и он сам себя поджег сигаретой. Однако полицию сразу насторожило ее бесстрастие и найденные на теле яйца мух, доказывающие, что тело пролежало на жаре много часов.



На допросе, после долгой паузы, Эвелин созналась, но позже заявила, что оговорила себя из-за отмены лекарств от биполярного расстройства. Судмедэкспертиза не нашла у нее тяжелых психических отклонений. Суд присяжных вынес вердикт — убийство второй степени, то есть пожизненное заключение без права на УДО. По иронии судьбы, шериф использовал старые наручники ее покойного мужа.





«У неё открылись глаза, и до неё наконец дошло», — рассказал он.