Жених бросил невесту с напавшим на нее медведем и не пришел на похороны
Трагедия произошла в ночь на 19 августа. На спящую девушку напал медведь. Об этом стало известно в пятницу, 28 числа.
Хищник нанес женщине смертельные травмы на глазах у спутника, после чего утащил тело, пишет KP.RU. Жених, как утверждает семья погибшей, не пострадал и не предпринимал попыток вмешаться.
Как сообщили родственники жертвы, женщина прибыла на турбазу в селе Артыбаш Турочакского района вместе со своим возлюбленным, который перед поездкой сделал ей предложение. Пара разместилась в палатке у реки Бия. Отец почившей в беседе с журналистами пояснил, что дочь предлагала снять домик, однако молодой человек настоял на экономии средств.
Церемония прощания и похороны состоялись 22 августа в Новосибирске. Проводить погибшую пришли родные, друзья и коллеги из Главного управления МЧС по Новосибирской области, где она работала инспектором государственного пожарного надзора. В настоящее время ведомство оказывает поддержку семье и занимается оформлением необходимых выплат, запрашивая документы из Республики Алтай.
На девятый день после смерти близкие погибшей провели поминки. По словам отца, жених на них не явился, на связь с родственниками не выходил и не просил прощения. Последний раз его видели на похоронах. Семья заявляет, что считает его чужим для себя человеком.
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