Жених бросил невесту с напавшим на нее медведем и не пришел на похороны

28 августа 2026, 11:21

В Новосибирске медведь растерзал невесту, а жених ее бросил

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Трагедия произошла в ночь на 19 августа. На спящую девушку напал медведь. Об этом стало известно в пятницу, 28 числа.