Жених из-за отмены свадьбы надел кольцо на половой орган и попал в больницу
Мужчина расстроился из-за отмены свадьбы и попал в больницу с металлическим кольцом на половом органе. Об этом сообщает Medical Daily со ссылкой на специализированное издание для урологов.
По информации издания, 38-летний жених поссорился с невестой, и из-за конфликта мероприятие пришлось отменить. Разочарованный мужчина надел металлическое кольцо на половой член, после чего сильно напился и забыл об «аксессуаре».
На следующий день орган отёк, но жених не спешил обращаться к медикам из-за смущения. После нескольких часов безуспешных попыток снять предмет он всё же рассказал обо всём родне. В больнице медики сначала сняли отёк, затем занялись кольцом.
Простые инструменты не помогли убрать аксессуар, поэтому специалисты использовали кусачки и ортопедический резак, который применяют для перекусывания проволоки и винтов. Сняв кольцо, врачи провели другие необходимые манипуляции. В стабильном состоянии его перевели в палату.
Читайте также: