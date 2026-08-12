Жених изнасиловал молодую гостью за несколько часов до своей свадьбы
В американском штате Небраска мужчина по имени Тайлер Уэббер обвиняется в изнасиловании, которое он совершил накануне собственной свадьбы. Об этом сообщает People.
По словам 18-летней потерпевшей, она помогала готовиться к торжеству и осталась ночевать в доме жениха, невесты и других гостей. Когда девушка спускалась по лестнице с одеялом, к ней подошёл 33-летний Уэббер. Мужчина схватил свою жертву за талию и, несмотря на сопротивление, прижал к перилам. Затем он дотащил девушку до дивана и надругался над ней.
По совету мужа и отца пострадавшая обратилась в больницу, чтобы зафиксировать следы преступления. В начале августа экспертиза подтвердила наличие ДНК Уэббера на теле пациентки. Этот анализ противоречит словам Уэббера об отсутствии каких-либо сексуальных контактов с жертвой. Обвиняемый пока не признал вину, сейчас он ожидает судебного разбирательства.
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