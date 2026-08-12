Жених изнасиловал молодую гостью за несколько часов до своей свадьбы

12 августа 2026, 01:37

В США 33-летний жених надругался над 18-летней гостьей перед свадьбой

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

В американском штате Небраска мужчина по имени Тайлер Уэббер обвиняется в изнасиловании, которое он совершил накануне собственной свадьбы. Об этом сообщает People.