В России резко подскочила посещаемость магазинов электроники и бытовой техники

12 августа 2026, 01:16

«Известия»: В РФ подскочила посещаемость магазинов электроники и бытовой техники

Фото: iStock/Fenton Roman

В прошлом месяце в России значительно выросла посещаемость магазинов электроники и бытовой техники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сведения аналитической компании Focus Technologies.





С 6 июля по 2 августа трафик в таких торговых точках увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда прирост составил всего 2%. Основной скачок произошёл во второй половине месяца. При этом магазины товаров для дома и ремонта (DIY) показали рост на 6%, тогда как годом ранее там фиксировали снижение на 2%.



