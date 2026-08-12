В России резко подскочила посещаемость магазинов электроники и бытовой техники
«Известия»: В РФ подскочила посещаемость магазинов электроники и бытовой техники
В прошлом месяце в России значительно выросла посещаемость магазинов электроники и бытовой техники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сведения аналитической компании Focus Technologies.
С 6 июля по 2 августа трафик в таких торговых точках увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда прирост составил всего 2%. Основной скачок произошёл во второй половине месяца. При этом магазины товаров для дома и ремонта (DIY) показали рост на 6%, тогда как годом ранее там фиксировали снижение на 2%.
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Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связал такую динамику с сезонным фактором, промоактивностью ритейлеров и их подготовкой к новому сезону. Кроме того, согласно материалу «Известий», немаловажную роль могли сыграть перебои с доставкой на фоне изменений в логистике Wildberries — часть покупателей, не желавших ждать заказ, предпочла обратиться в обычные магазины, где товар доступен сразу.
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