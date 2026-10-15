Россиянин упал со склона и выжил, удержавшись за куст

15 октября 2026, 15:11

В Сочи спасатели эвакуировали мужчину с кустарника над обрывом

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

44-летний мужчина едва не сорвался в пропасть в Сочи. Подробности привел аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».