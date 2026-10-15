Россиянин упал со склона и выжил, удержавшись за куст
44-летний мужчина едва не сорвался в пропасть в Сочи. Подробности привел аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».
Инцидент произошел в поселке Вишневка Лазаревского района. Во время прогулки мужчина оступился на склоне и упал, но успел зацепиться за кустарник. Он остался висеть над обрывом, держась за растение. Любое неосторожное движение могло привести к падению.
Спасатели оперативно прибыли на место. С помощью альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, закрепили страховку и подняли его на безопасную площадку. От медицинской помощи тот отказался.
Ранее сообщалось, что в Крыму спасатели эвакуировали мужчину, который застрял на отвесной скале в Долине Привидений.
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