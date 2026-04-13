Спасённая на Камчатке семейная пара рассказала о борьбе за жизнь в трагическом походе

13 апреля 2026, 06:49

Спасённая на Камчатке пара туристов заявила, что группа свыше 6 часов держала шатер

Выжившие на Авачинском перевале туристы — семейная пара Федоровых — рассказали, как члены группы больше суток боролись за жизнь. Трагическая смерть двух участников похода стала сильным моральным ударом, сообщает Telegram-канал «сПУТНИКИ по жизни».





Напомним, что во время лыжного перехода в районе Авачинского перевала на Камчатке от переохлаждения скончались двое молодых людей из Петербурга. Еще пять человек пострадали, им оказали медицинскую помощь. Следственный комитет начал проверку и возбудил два уголовных дела по факту случившегося.





«Мы с Димой (Федоровым) физически пострадали не так сильно, но морально это... Правда нет таких слов, которыми можно описать то, что внутри происходит», — говорится в сообщении семейной пары.