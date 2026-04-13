Спасённая на Камчатке семейная пара рассказала о борьбе за жизнь в трагическом походе
Выжившие на Авачинском перевале туристы — семейная пара Федоровых — рассказали, как члены группы больше суток боролись за жизнь. Трагическая смерть двух участников похода стала сильным моральным ударом, сообщает Telegram-канал «сПУТНИКИ по жизни».
Напомним, что во время лыжного перехода в районе Авачинского перевала на Камчатке от переохлаждения скончались двое молодых людей из Петербурга. Еще пять человек пострадали, им оказали медицинскую помощь. Следственный комитет начал проверку и возбудил два уголовных дела по факту случившегося.
Пережившая тяжелый тур Полина Федорова рассказала, как непогода пыталась похоронить группу заживо. Свыше шести часов туристы удерживали шатёр-палатку на ветру, а затем больше суток боролись за жизнь на улице.
«Мы с Димой (Федоровым) физически пострадали не так сильно, но морально это... Правда нет таких слов, которыми можно описать то, что внутри происходит», — говорится в сообщении семейной пары.В своем обращении Федоровы призвали помогать семьям погибших. По словам Полины, во многих СМИ сейчас публикуется недостоверная информация о случившейся трагедии. Выживших возмущает то, как освещается инцидент.