Женщина и ребенок погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

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В Белгородской области в результате атаки машины дроном-камикадзе украинских войск погибли женщина и четырехлетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
«В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — написал глава региона в Телеграм-канале.Ребенка в критическом состоянии госпитализировали, однако медики не смогли сохранить ему жизнь. Отец семейства отделался ссадинами, он находится в состоянии шока, но отказался от госпитализации. Водитель автомобиля получил осколочные ранения правой кисти.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак