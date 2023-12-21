Женщина испытала редкий во время менструации симптом и лишилась части матки

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В Мексике 43-летняя женщина лишилась слизистой оболочки матки, испытав редкий симптом болезненной менструации. Об этом сообщает American Journal of Case Reports.
Мексиканка обратилась к медикам, так как чувствовала сильную боль внизу живот во время ментсруации. Врачи осмотрели ее и обнаружили обильное кровотечение и фрагменты тканей. Удавил их, они поняли, что слизистая оболочка, находящаяся на внутренней стенки матки, полностью отделилась и вышла наружу.
Журнал отмечается, что обычно стенки с целью задерживания сперматозоидов становятся толще во время овуляции. Если беременность не наступает, излишки тканей выходят из организма во время менструации. В редких случаях отторгается вся оболочка матки, а не только отдельные фрагменты.
После осмотра женищну выписали, ее жизни ничего не угрожает.
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Алина Юрчак