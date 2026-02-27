Россиянам пояснили, будет ли сокращенным 6 марта в преддверии Международного женского дня

Достижения.рф

Депутат Нилов: 6 марта не будет сокращенным рабочим днем в преддверии 8 Марта
Ждать сокращённого рабочего дня перед Международным женским днём в марте 2026 года россиянам не следует, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Он пояснил, что 8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, поэтому пятница (6 марта) останется обычным рабочим днём полной продолжительности. Такая регламентация, по словам Нилова, помогает сохранять стабильность производственного процесса в стране.

При этом депутат напомнил, что отдыхать граждане РФ будут три дня – с 7 по 9 марта, что позволит достойно отметить женский праздник с семьей, друзьями и знакомыми. Нилов также призвал руководителей организаций при возможности отпустить сотрудников пораньше накануне Международного женского дня.

