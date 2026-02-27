Россиянам пояснили, будет ли сокращенным 6 марта в преддверии Международного женского дня

27 февраля 2026, 03:31

Депутат Нилов: 6 марта не будет сокращенным рабочим днем в преддверии 8 Марта

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Ждать сокращённого рабочего дня перед Международным женским днём в марте 2026 года россиянам не следует, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.