В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек, пострадали еще двадцать

В казахстанском городе Щучинске при взрыве газа и пожаре в кафе погибли шесть человек, ещё около 20 пострадали. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.