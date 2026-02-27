В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек, пострадали еще двадцать
В казахстанском городе Щучинске при взрыве газа и пожаре в кафе погибли шесть человек, ещё около 20 пострадали. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
Инцидент случился в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Там взорвалась газовоздушная смесь, после чего началось возгорание. Прибывшие спасатели вынесли из охваченного огнем здания восемь газовых баллонов и эвакуировали более десяти человек.
Сейчас пожар полностью ликвидировали, идёт разбор завалов. На месте работают медики, полиция и газовая служба, выясняются причины и обстоятельства трагедии.
