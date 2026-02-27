Американист оценил «обещание» Трампа закончить конфликт на Украине за месяц
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий усомнился, что президент США Дональд Трамп сможет выполнить очередное «обещание» урегулировать конфликт на Украине в короткие сроки. По мнению эксперта, такие заявления не стоит воспринимать всерьёз — это лишь попытка записать в актив громкую победу.
Дробницкий думает, что Трампу хотелось бы решить украинский вопрос к своему 80-му дню рождения и 250-й годовщине основания США. Оба события приходятся на летний период времени. Однако намерения урегулировать конфликт столкнутся с серьёзным сопротивлением.
Политолог указал, что мало кто из влиятельных фигур американской и европейской политики хочет прекращения столкновений на Украине, если только это не будет сопровождаться капитуляцией России.
«Трамп уже за 24 часа СВО останавливал, и то, что он очень скоро остановит конфликт – я бы не обращал большого внимания на новые появляющиеся сроки и на всякий оптимизм. (...) В принципе, Трампу всё равно, на каких условиях. Главное, чтобы он прекратился. (...) Трамп очень бы хотел, но никто ему этого сделать не даст», — пояснил Дробницкий в беседе с Life.ru.По его мнению, за последний год накопилось множество сигналов, что американский лидер утомлен и недоволен сложившейся ситуацией. Однако положение дел остаётся таким же, как в марте 2025 года. Для реальных изменений Трампу потребуются экстраординарные «подвижки во внутренней политике», включая борьбу с оппонентами, на которую он, судя по всему, не готов.