27 февраля 2026, 02:47

Американист Дробницкий усомнился в «обещании» Трампа закончить СВО за месяц

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий усомнился, что президент США Дональд Трамп сможет выполнить очередное «обещание» урегулировать конфликт на Украине в короткие сроки. По мнению эксперта, такие заявления не стоит воспринимать всерьёз — это лишь попытка записать в актив громкую победу.





Дробницкий думает, что Трампу хотелось бы решить украинский вопрос к своему 80-му дню рождения и 250-й годовщине основания США. Оба события приходятся на летний период времени. Однако намерения урегулировать конфликт столкнутся с серьёзным сопротивлением.





«Трамп уже за 24 часа СВО останавливал, и то, что он очень скоро остановит конфликт – я бы не обращал большого внимания на новые появляющиеся сроки и на всякий оптимизм. (...) В принципе, Трампу всё равно, на каких условиях. Главное, чтобы он прекратился. (...) Трамп очень бы хотел, но никто ему этого сделать не даст», — пояснил Дробницкий в беседе с Life.ru.