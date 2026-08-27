Жестоко расправившейся с годовалой дочерью россиянке продлили арест

27 августа 2026, 12:59

Жительнице Забайкалья продлили арест за убийство годовалой дочери

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Забайкальский краевой суд продлил арест 28-летней жительнице города Балей, обвиняемой в убийстве годовалой дочери. Об этом сообщил пресс-центр судов региона в своем канале в мессенджере Max.