Жестоко расправившейся с годовалой дочерью россиянке продлили арест
Забайкальский краевой суд продлил арест 28-летней жительнице города Балей, обвиняемой в убийстве годовалой дочери. Об этом сообщил пресс-центр судов региона в своем канале в мессенджере Max.
Фигурантка будет содержаться под стражей до 7 сентября — в этот же день начнется рассмотрение дела. Прокуратура требовала этой меры пресечения, в то время как защита настаивала на домашнем аресте, однако суд отказал. На заседании девушка попросила, чтобы на судебном следствии присутствовала ее мать.
По версии следствия, прошлым летом россиянка систематически истязала собственного ребенка. Она сломала ему руку, дала смесь детского питания с уксусной кислотой, что привело к тяжелому отравлению, а также нанесла закрытую черепно-мозговую травму и ошпарила кипятком.
После этого младенца госпитализировали в реанимацию районной больницы. Спустя менее суток девочка скончалась от травматического, ожогового и токсического шока.
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