Женщина кинула россиян из пяти регионов страны на сумму более 100 млн рублей
Закончилось расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 39-летней жительницы Хабаровска. Она обвиняется в хищении более 100 миллионов рублей у 50 человек из пяти регионов России. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, потерпевшими признали 50 жителей Хабаровска и Амурска (Хабаровский край), Челябинска, Санкт-Петербурга, Дальнегорска (Приморский край), а также поселка городского типа Февральск (Амурская область). Установили причастность злоумышленницы к 50 противоправным эпизодам, которые длились более четырех лет. Общий ущерб составил порядка 106 миллионов рублей, из которых 52 миллиона возместили потерпевшим в ходе следствия.
По версии правоохранителей, женщина получала от знакомых крупные займы, обещая вернуть их с процентами. Она утверждала, что закупает в Китае косметику и искусственные волосы для перепродажи, однако фактически бизнесом не занималась, а деньги тратила на личные нужды. Кроме того, она убеждала жертв оформлять кредиты для расширения дела.
В апреле 2025 года женщину задержали. Максимальное наказание по наиболее тяжкой из вменяемых частей статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. На денежные средства обвиняемой наложили арест, ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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