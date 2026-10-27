Женщина кинула россиян из пяти регионов страны на сумму более 100 млн рублей

27 октября 2026, 13:49

Хабаровчанка может получить десять лет за мошенничество на 106 млн рублей

Фото: istockphoto/Dzurag

Закончилось расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 39-летней жительницы Хабаровска. Она обвиняется в хищении более 100 миллионов рублей у 50 человек из пяти регионов России. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.