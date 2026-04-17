В Новосибирске неизвестный расстрелял авто женщины-инвалида
В Новосибирске неизвестный расстрелял припаркованный автомобиль женщины с инвалидностью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Инцидент произошел на улице Жуковского, когда пострадавшая проводила занятия в социальном учреждении, припарковав автомобиль. Всего на машине марки «Ниссан» насчитали пять вмятин от пуль.
Камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент преступления. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность стрелка.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник выстрелил из сигнальной ракеты в одноклассницу. Инцидент произошел в образовательном учреждении №238, расположенном на набережной Адмиралтейского канала. У девочки диагностировали ожоги, ее госпитализировали. Подозреваемого в стрельбе подростка задержали.
