В Новосибирске неизвестный расстрелял авто женщины-инвалида

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Новосибирске неизвестный расстрелял припаркованный автомобиль женщины с инвалидностью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.



Инцидент произошел на улице Жуковского, когда пострадавшая проводила занятия в социальном учреждении, припарковав автомобиль. Всего на машине марки «Ниссан» насчитали пять вмятин от пуль.

Камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент преступления. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность стрелка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник выстрелил из сигнальной ракеты в одноклассницу. Инцидент произошел в образовательном учреждении №238, расположенном на набережной Адмиралтейского канала. У девочки диагностировали ожоги, ее госпитализировали. Подозреваемого в стрельбе подростка задержали.

Лидия Пономарева

