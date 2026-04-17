Сахалинские подростки смонтировали фейковое видео и обвинили учителя в педофилии
В Южно-Сахалинске школьники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) смонтировали фейковое видео и обвинили учителя в педофилии. Об этом утром 17 апреля сообщили в канале «Следком_Сахалин» на платформе MAX.
Учащиеся одной из местных школ создали поддельный ролик в стиле выпуска новостей. Видео, показывающее ложную информацию о преподавателе, распространили в Сети. По информации РЕН ТВ, пострадавший столкнулся с серьезной травлей, поскольку многие люди поверили в правдивость клипа. Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску начал проверку по статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Также инцидентом заинтересовалась прокуратура Сахалинской области. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что в ходе проверки ситуации будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования.
