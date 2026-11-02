Женщина надругалась над подростком на раскладушке после новогодней вечеринки
В Канаде 35-летнюю Алексу Сьютор судят по обвинению в сексуальном насилии над 15-летним подростком. Об этом сообщает CBC.
Согласно материалу, надругательство произошло ранним утром 1 января 2024 года после новогодней вечеринки. Подросток уснул на раскладушке в гостиной и проснулся от касаний Сьютор, лежавшей на соседней кровати.
Мальчик объяснил, что женщина совершила в отношении него насильственные действия сексуального характера, будучи без штанов. На следующий день она написала жертве сообщение о том, что ночью они «зашли слишком далеко». Близкий друг подростка подтвердил, что видел эти слова в переписке.
Фигурантка свою вину отрицает. Она утверждает, что организаторы вечеринки попросили её присмотреть за подростками, но под конец вечера Сьютор стало плохо, и она прилегла в гостиной. Там уже находился пострадавший. По словам обвиняемой, она просто напомнила подростку, что тот должен ночевать в спальне, после чего мальчик ушел. Расследование продолжается.
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