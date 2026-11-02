Женщина надругалась над подростком на раскладушке после новогодней вечеринки

02 ноября 2026, 01:49

В Канаде женщину обвинили в надругательстве над подростком после новогодней вечеринки

Фото: iStock/IrisImages

В Канаде 35-летнюю Алексу Сьютор судят по обвинению в сексуальном насилии над 15-летним подростком. Об этом сообщает CBC.