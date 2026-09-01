Женщина нашла потерянное кольцо через почти 30 лет

01 сентября 2026, 14:42

UPI: Жительница США нашла потерянное кольцо через 28 лет

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В американском Нью-Йорке двое энтузиастов с металлоискателями вернули женщине школьное кольцо, которое она обронила на дне озера почти три десятилетия назад. Об этом сообщает UPI.





Майкл Сигл и Дилан ЛаПорт проводили поиски в районе озера Грейт-Сакадага, когда их приборы подали сигнал. Подняв один из камней, они обнаружили под ним металлическое кольцо выпускника школы Red Creek High School с гравировкой выпуска 1988 года.





«Мы услышали сигнал металлоискателя, перевернули камень — и оно просто лежало там», — поделился ЛаПорт.