Женщина нашла потерянное кольцо через почти 30 лет
UPI: Жительница США нашла потерянное кольцо через 28 лет
В американском Нью-Йорке двое энтузиастов с металлоискателями вернули женщине школьное кольцо, которое она обронила на дне озера почти три десятилетия назад. Об этом сообщает UPI.
Майкл Сигл и Дилан ЛаПорт проводили поиски в районе озера Грейт-Сакадага, когда их приборы подали сигнал. Подняв один из камней, они обнаружили под ним металлическое кольцо выпускника школы Red Creek High School с гравировкой выпуска 1988 года.
«Мы услышали сигнал металлоискателя, перевернули камень — и оно просто лежало там», — поделился ЛаПорт.
Находку мужчины сфотографировали и выложили снимки в социальные сети в надежде отыскать владельца. Однако попытки не увенчались успехом, и тогда они связались с администрацией школы. Секретарь учебного заведения быстро идентифицировала владелицу — ею оказалась бывшая ученица Ким Расбек.
Как выяснилось, Ким потеряла кольцо 28 лет назад во время отдыха на озере с друзьями. Женщина призналась, что была готова оплатить пересылку и любые сопутствующие расходы, но кладоискатели наотрез отказались от вознаграждения. Для Сигла и ЛаПорта возврат утерянных украшений стал своеобразной традицией: они регулярно занимаются поиском памятных вещей и всегда стараются вернуть их законным хозяевам.