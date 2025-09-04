Самка крокодила выползла из канавы и напала на двух человек в деревне
Крупная самка крокодила заползла в деревню в индийском штате Мадхья-Прадеш. Хищник напал на двух местных жителей, сообщает издание The Times of India.
Рептилию заметили рано утром, около четырех часов. По предположениям сельчан, животное выползло из водосточной канавы после сильных продолжительных дождей и значительного подъема воды. Очевидцы немедленно подняли тревогу и вызвали представителей лесного департамента и полицию.
Полицейские прибыли оперативно, однако сотрудники лесного департамента отозвались на просьбу со значительным опозданием. Они появились лишь к девяти часам утра, при этом у них даже не было необходимого для поимки крокодила оборудования — клетки и веревок.
Хищник бросился в сторону домов, когда его пытались схватить. В результате нападения пострадали двое мужчин, они были госпитализированы в районную больницу. В конечном итоге местным жителям совместно с прибывшими специалистами удалось связать рептилию и перевезти ее к водохранилищу, где крокодила выпустили на волю.
