Голый мужчина выбежал на улицу и мчался по жилому району
В провинции Пхаттхалунг, Таиланд, произошел необычный инцидент, привлекший внимание местных жителей и СМИ. Полицейские задержали 22-летнего мужчину, который без одежды мчался по жилому району, вызывая недоумение и удивление у прохожих. Об этом пишет The Thaiger.
По данным правоохранителей, задержанный объяснил свой поступок необычной мотивацией: он якобы дал клятву Святому Духу и пообещал бегать обнажённым, если встретит настоящую любовь. Так и не дождавшись исполнения этого желания, молодой человек решил заранее отблагодарить духа, рассчитывая, что это прибавит ему удачи в поисках.
После задержания мужчину отвели домой, где его бабушка рассказала полицейским о его психическом состоянии. По ее словам, внук уже неоднократно обнажался на публике и страдает от психического заболевания. С учетом обстоятельств, уголовное дело против молодого человека решено не возбуждать.
