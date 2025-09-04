Голый мужчина выбежал на улицу и мчался по жилому району

04 сентября 2025, 07:42

В Пхаттхалунг задержали голого мужчину, бегущего по жилому району

Фото: iStock/Fedorovekb

В провинции Пхаттхалунг, Таиланд, произошел необычный инцидент, привлекший внимание местных жителей и СМИ. Полицейские задержали 22-летнего мужчину, который без одежды мчался по жилому району, вызывая недоумение и удивление у прохожих. Об этом пишет The Thaiger.