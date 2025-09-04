Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
Астероид 025 QD8 размером с челябинский метеорит пролетел в 200 тыс км от Земли
Астероид размером с челябинский метеорит пролетел внутри лунной орбиты на расстоянии около 200 тысяч километров от Земли в среду, 3 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, небесное тело под названием 2025 QD8 было впервые обнаружено 18 августа 2025 года, ранее о его существовании не было известно. В настоящее время объект продолжает находиться внутри орбиты Луны.
Диаметр этого астероида составляет 22 метра. Он «сблизился с Землей на минимальное расстояние» примерно в 18:00 по московскому времени. 2025 QD8 близок по размеру к челябинскому метеориту, который столкнулся с нашей планетой в 2013 году.
Специалисты подчеркивают, что астероид 2025 QD8 не представлял опасности для Земли. Он разминулся с ней на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны.
В январе астрономы предупредили о потенциальной угрозе столкновения с астероидом 2024 YR4 в 2032 году. Он был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Диаметр 2024 YR4 составляет около 70 метров.
Ученые продолжают следить за астероидом и собирать дополнительные данные для более точной оценки ситуации.