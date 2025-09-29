Женщина наступила в кислоту во время прогулки и скончалась

29 сентября 2025, 16:15

SCMP: китаянка наступила в кислоту во время прогулки и умерла

Фото: iStock/globalmoments

В Китае трагически погибла 52-летняя женщина по фамилии Ту после того, как во время вечерней прогулки 9 сентября наступила на бутылку с опасным химическим веществом – плавиковой кислотой (фтористоводородной кислотой). Об этом сообщает South China Morning Post.