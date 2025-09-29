Женщина наступила в кислоту во время прогулки и скончалась
В Китае трагически погибла 52-летняя женщина по фамилии Ту после того, как во время вечерней прогулки 9 сентября наступила на бутылку с опасным химическим веществом – плавиковой кислотой (фтористоводородной кислотой). Об этом сообщает South China Morning Post.
Женщина гуляла по холмистой местности за жилым комплексом, как вдруг случайно наступила на бутылку, в которой находилась агрессивная кислота. Вещество способно растворять силикатные материалы, такие как стекло и камень, а также многие металлы.
В результате химического ожога у пострадавшей быстро распухла нога. Она не вернулась домой и сразу обратилась в больницу, где у неё выявили тяжелый электролитный дисбаланс и отказ органов. Врачи признали, что шансы на спасение были минимальными. Женщина скончалась через пять дней после госпитализации, причиной смерти стали сердечная и легочная недостаточности.
Полиция обнаружила на месте происшествия ещё две бутылки с плавиковой кислотой. Выяснилось, что их оставил уборщик, который работал в этом районе до 2015 года. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы за халатное обращение с опасными веществами.
Читайте также: