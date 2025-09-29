«Мы не буллим, мы издеваемся»: российского школьника три года избивают одноклассники
Над семиклассником из Самарской области три года издеваются сверстники
Над школьником из Самарской области три года издеваются одноклассники. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Семиклассника из школы №2 в поселке Усть-Кинельский систематически избивают пять сверстников. По словам матери пострадавшего, они его толкают и ставят подножки, крадут вещи из его рюкзака и выбрасывают их в окно. На теле подростка часто появляются синяки, а год назад МРТ показала проблемы с коленями — разрыв мениска и повреждение крестообразных связок.
«Сын часто падал на коленки, когда его толкали и ставили подножки. Сначала я не придала этому значения, но потом связала это между собой. Вася не любит драться, он миротворец, хочет решать все конфликты полюбовно. Он даже не хочет мне говорить, как его обзывают», — рассказала родительница.Три года назад она перевела сына в параллельный класс, но через два месяца в него же перешел его обидчик. Женщина не раз жаловалась директору школы, но он так и не побеседовал с родителями агрессоров. В ответ руководство лишь спрашивает, как ребенок «будет защищать себя в армии».
Кроме того, женщина писала в родительский чат, но на ее сообщения никто не ответил. Однако вслед за этим травля усилилась.
«Мы тебя не буллим, мы над тобой издеваемся», — сказали мальчику одноклассники.Отмечается, что родители не могут перевести сына в другое место, так как это единственная школа в поселке.