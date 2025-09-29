«Мы не буллим, мы издеваемся»: российского школьника три года избивают одноклассники

29 сентября 2025, 15:49

Над семиклассником из Самарской области три года издеваются сверстники

Фото: iStock/bodnarchuk

Над школьником из Самарской области три года издеваются одноклассники. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».





Семиклассника из школы №2 в поселке Усть-Кинельский систематически избивают пять сверстников. По словам матери пострадавшего, они его толкают и ставят подножки, крадут вещи из его рюкзака и выбрасывают их в окно. На теле подростка часто появляются синяки, а год назад МРТ показала проблемы с коленями — разрыв мениска и повреждение крестообразных связок.

«Сын часто падал на коленки, когда его толкали и ставили подножки. Сначала я не придала этому значения, но потом связала это между собой. Вася не любит драться, он миротворец, хочет решать все конфликты полюбовно. Он даже не хочет мне говорить, как его обзывают», — рассказала родительница.

«Мы тебя не буллим, мы над тобой издеваемся», — сказали мальчику одноклассники.