Женщина не поверила в болезнь мужа и поплатилась жизнью
Жительница Тайваня не поверила в болезнь мужа и поплатилась жизнью. Об этом сообщает местный телеканал Mirror TV.
Трагедия произошла 17 ноября 2025 года в городе Таоюань. 64-летний Ли вышел на пенсию, испытывал проблемы со здоровьем и впал в депрессию. Он неоднократно жаловался 56-летней Ло на болезненное состояние, но та, по его словам, не воспринимала это всерьез.
Тогда тайванец обиделся и решил отомстить. Он дождался момента, когда дочь ушла на работу, взял молоток и несколько раз ударил жену по затылку в гостиной. Затем мужчина стал душить ее и смертельно ранил ножом. После расправы он сам явился в ближайший полицейский участок и во всем признался.
17 июня 2026 года прокуратура завершила расследование и предъявила убийце официальные обвинения. Теперь ему грозит наказание вплоть до высшей меры.
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