Женщина не поверила в болезнь мужа и поплатилась жизнью

21 июня 2026, 15:16

В Тайване мужчина убил жену, не поверившую в его болезнь

Фото: iStock/Prasit Supho

Жительница Тайваня не поверила в болезнь мужа и поплатилась жизнью. Об этом сообщает местный телеканал Mirror TV.