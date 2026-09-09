Женщина из ревности сожгла машину и дачный дом возлюбленного

09 сентября 2026, 14:51

оригинал Фото: istockphoto.com/Kara Capaldo

39-летний житель Дмитрова лишился машины и дачи из-за брошенной любовницы. Общая сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, 33-летняя женщина проникла на дачный участок мужчины, с которым ранее состояла в отношениях, подожгла его автомобиль, а потом зашла в одноэтажный дачный дом и устроила поджог и там. В результате постройка полностью сгорела.





«Женщину задержали и завели против неё уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении.