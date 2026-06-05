Женщина облила кипятком мужа и его вторую жену с ребёнком

05 июня 2026, 14:39

Жительница Кении облила кипятком мужа, вторую жену и ребёнка во время знакомства

Фото: Istock/Antonistock

В Кении семейный конфликт перерос в жестокое нападение. По информации издания Tucko, местная жительница облила кипятком своего мужа, его вторую жену и их маленького ребёнка.