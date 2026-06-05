Женщина облила кипятком мужа и его вторую жену с ребёнком
В Кении семейный конфликт перерос в жестокое нападение. По информации издания Tucko, местная жительница облила кипятком своего мужа, его вторую жену и их маленького ребёнка.
Мужчина решил познакомить первую супругу со второй и общим малышом. Сначала женщина внешне сохраняла спокойствие: она пригласила гостей в дом и ушла на кухню, якобы готовить чай.
Однако через несколько минут кенийка вернулась с кастрюлей кипятка и, по сведениям полиции, вылила содержимое на всех троих. В момент нападения муж держал ребёнка на руках, поэтому кипящая вода попала на каждого из них.
Соседи услышали крики и прибежали на помощь. Мужчину и малыша госпитализировали с тяжёлыми ожогами. После произошедшего виновница скрылась. Полиция объявила женщину в розыск и продолжает расследование.
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