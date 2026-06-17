Женщина обменяла приемную дочь на обезьяну и поплатилась
В США 70-летней жительнице штата Миссури Бренде Дойч предъявили обвинения после того, как выяснилось, что она отправила свою несовершеннолетнюю приемную дочь в Техас без уведомления госорганов. Инцидент вскрылся лишь тогда, когда школьный округ заинтересовался долгим отсутствием девочки на уроках, сообщает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру.
В ходе следствия установили, что ребенок переходил от одних опекунов к другим и в итоге попал в семью, где не мог получить должного ухода. Более того, выяснилось, что девочка была вынужденной ухаживать за взрослыми с ограниченными возможностями здоровья и подолгу оставалась без присмотра.
Дополнительно подросток сообщила о систематическом физическом и психологическом насилии со стороны приемной матери. По ее словам, женщина избивала ее, унижала и угрожала расправой на протяжении нескольких лет. Особый общественный резонанс вызвали показания свидетеля, заявившего, что Дойч будто бы передала девочку в обмен на обезьяну — этот факт внесли в материалы расследования.
Прокуратура отметила, что на женщину неоднократно жаловались и раньше, однако уголовное преследование долго не начиналось. Теперь Дойч грозит до семи лет тюремного заключения — приговор ожидается в июле 2026 года. Кроме того, она остается под следствием по отдельному делу о финансовых преступлениях.
Читайте также: