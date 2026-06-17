Женщина обменяла приемную дочь на обезьяну и поплатилась

17 июня 2026, 22:39

Daily Mail: Женщину арестовали в США после обмена приемной дочери на обезьяну

Фото: istockphoto/Rawf8

В США 70-летней жительнице штата Миссури Бренде Дойч предъявили обвинения после того, как выяснилось, что она отправила свою несовершеннолетнюю приемную дочь в Техас без уведомления госорганов. Инцидент вскрылся лишь тогда, когда школьный округ заинтересовался долгим отсутствием девочки на уроках, сообщает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру.