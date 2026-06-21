21 июня 2026, 11:03

Фото: iStock/ Ivan Boryshchak

Согласно народному календарю, 22 июня отмечается Кириллов день, или Кирилл-Солнцеворот. Такое название появилось потому, что в этот период солнце «поворачивает на зиму», а световой день начинает постепенно убывать. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и преподобного Кирилла Белозерского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

Традиции дня

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

Народные запреты

Нельзя было разводить костры возле стороений. Огонь в этот день якобы мог привлечь нечистую силу, которая впоследствии могла стать причиной пожара в доме;

Огонь в этот день якобы мог привлечь нечистую силу, которая впоследствии могла стать причиной пожара в доме; Запрещалось убивать комаров. По поверью, это могло привести к тому, что кровососущих насекомых летом станет ещё больше;

По поверью, это могло привести к тому, что кровососущих насекомых летом станет ещё больше; Нельзя было долго смотреться в зеркало. Считалось, что так можно навлечь на себя нервную болезнь;

Считалось, что так можно навлечь на себя нервную болезнь; Запрещалось спать днём , чтобы «не проспать солнце» и не лишиться его благословения;

, чтобы «не проспать солнце» и не лишиться его благословения; Не стоило оставлять неубранными остатки еды после семейного ужина. По приметам, это могло привести к бедности;

По приметам, это могло привести к бедности; Нельзя было оставлять открытыми окна и двери на ночь. Через них в дом могла проникнуть нечистая сила.

Приметы

Фото: iStock/ Maximillian-cabinet