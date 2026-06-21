Кириллов день 22 июня: как не привлечь нечистую силу в дом и укрепить здоровье на весь год, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 22 июня отмечается Кириллов день, или Кирилл-Солнцеворот. Такое название появилось потому, что в этот период солнце «поворачивает на зиму», а световой день начинает постепенно убывать. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и преподобного Кирилла Белозерского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника22 июня — удивительный день, где языческое мироощущение древних славян органично соединилось с православной традицией. Наши предки верили, что в дни солнцестояния светило достигает пика своего могущества, а затем «замирает» на небе. Этот магический рубеж года считался временем наибольшей силы природы, когда солнце щедро делится энергией с человеком. И хотя астрономически солнцестояние может приходиться на 20, 21 или 22 июня, народный календарь закрепил за Кирилловым днём символику солнечного поворота. Церковная традиция наложилась на это древнее почитание светила памятью двух великих святых.
Святитель Кирилл Александрийский (376–444) — выдающийся богослов и защитник православия, происходил из знатной христианской семьи. В юности он шесть лет провёл в скиту святого Макария в Нитрийских горах, посвятив себя молитве и изучению Священного Писания. Позже, став патриархом Александрийским, он прославился как непримиримый борец с ересями, особенно с учением Нестория. Святитель Кирилл председательствовал на III Вселенском Соборе в Ефесе в 431 году, где это лжеучение было осуждено. Скончался он в 444 году, оставив богатое богословское наследие.
Второй святой этого дня — преподобный Кирилл Белозерский (1337–1427), основатель знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря на Русском Севере. Родом из Москвы, он воспитывался у боярина Вельяминова, а затем поступил в Симонов монастырь, где его духовным наставником стал сам Сергий Радонежский. В 1397 году, по указанию Богородицы, Кирилл отправился на Белое озеро и построил там храм Успения, положив начало обители, где ввёл строжайший устав. Святой известен своим смирением, молитвенным подвигом и наставлениями о духовной жизни. Преподобный Кирилл мирно почил в основанном им монастыре.
Традиции дняКириллов день был наполнен особыми обрядами, призванными использовать магическую силу солнца во благо. В народе его называли ещё «Земляничным Кириллом» — к этому времени в лесах поспевала первая сладкая ягода.
В этот день было принято вставать с первыми лучами солнца и выходить в поле встречать рассвет. Люди верили, что утренние солнечные лучи обладают особой живительной силой. Крестьяне завершали высадку поздней рассады и начинали сенокос, считалось, что работать в этот день особенно результативно. Хозяйки пекли круглые «солнечные» караваи, символизирующие светило.
Особое значение придавалось воде и росе. Умывание утренней росой считалось лучшим средством для сохранения молодости и красоты, а купание в реке — очищением от болезней. Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, гадая о замужестве.
Сбор лекарственных трав в этот день был обязательным — растения, собранные до полудня, по поверьям, «втягивали свет» и обретали максимальную целебную силу. Землянику называли «солнечной ягодой» и использовали не только для еды, но и в обрядах — несколько листьев, положенных в карман, считались мощным оберегом от тёмных сил.
В выборе одежды предки проявляли особую осмотрительность. Белый, жёлтый, оранжевый цвета, ассоциирующиеся с солнцем, притягивали удачу. В то же время чёрный цвет избегали, так как он считался несчастливым в этот день.
Вечером семьи собирались за общим столом, делились впечатлениями дня. На ужин подавали блюда из свежих трав и ягод — щи со щавелем, кисель из земляники. За трапезой вспоминали предков, благодарили их за мудрость и опыт.
Народные запретыНа Кириллов день предки строго соблюдали ряд запретов:
- Нельзя было разводить костры возле стороений. Огонь в этот день якобы мог привлечь нечистую силу, которая впоследствии могла стать причиной пожара в доме;
- Запрещалось убивать комаров. По поверью, это могло привести к тому, что кровососущих насекомых летом станет ещё больше;
- Нельзя было долго смотреться в зеркало. Считалось, что так можно навлечь на себя нервную болезнь;
- Запрещалось спать днём, чтобы «не проспать солнце» и не лишиться его благословения;
- Не стоило оставлять неубранными остатки еды после семейного ужина. По приметам, это могло привести к бедности;
- Нельзя было оставлять открытыми окна и двери на ночь. Через них в дом могла проникнуть нечистая сила.
Приметы
- Если земляники в лесу много — зима будет холодной;
- Ясный, солнечный день — к жаркому июлю и августу;
- Громко поют сверчки вечером — к тёплой и сухой погоде на неделю вперёд;
- Если ветер дует с востока — осень будет ранней и холодной;
- Много стрекоз у воды — к засушливой второй половине лета.