Россиянку из Челябинской области подозревают в удушении соседки из ревности

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В удушении знакомой из ревности подозревается 46-летняя россиянка из Челябинской области, пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное СУ СК РФ.
Следователи считают, что в период с 15 по 27 ноября соседки конфликтовали, а потом фигурантка напала на оппонентку, став душить до полной потери признаков жизни.
Сейчас силовики решают вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Ранее в пресс-службе ГСУ СК столицы сообщили об изнасиловании мигрантом 14-летней девочки подростка. Все случилось на Ленинском проспекте в юго-западной части города.
По информации следователей, уроженец Таджикистана зашел в квартиру к школьнице, а затем надругался над ребенком. Мигранта уже задержали.
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Сейчас силовики решают вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Ранее в пресс-службе ГСУ СК столицы сообщили об изнасиловании мигрантом 14-летней девочки подростка. Все случилось на Ленинском проспекте в юго-западной части города.
По информации следователей, уроженец Таджикистана зашел в квартиру к школьнице, а затем надругался над ребенком. Мигранта уже задержали.
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Никита Кротов