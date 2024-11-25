В Северной Осетии уволили девушку, обвинившую в изнасиловании начальника СБ прокуратуры

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В Северной Осетии сократили девушку, которая ранее обвинила в изнасиловании начальника службы безопасности республиканской прокуратуры. Ей предложили должность водителя.
Как считают следователи, Георгий Авакян надругался над подчинённой в собственном кабинете, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Девушка написала заявление в полицию, начальника службы безопасности арестовали. Генеральный прокурор республики лично пообещал ей, что никаких проблем по службе у неё не будет.
Однако сразу после возбуждения уголовного дела в отношении Авакяна начались бесконечные проверки. После них девушка попала под сокращение. Взамен старшему офицеру прокуратуры была предложена должность водителя.
После обращения к Генеральному прокурору РФ Краснову Следственный комитет возбудил дело о препятствии правосудию против нового начальника службы безопасности Северной Осетии Льва Мисикова. Однако уже на следующий день постановление о возбуждении уголовного дела отменили.
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Однако сразу после возбуждения уголовного дела в отношении Авакяна начались бесконечные проверки. После них девушка попала под сокращение. Взамен старшему офицеру прокуратуры была предложена должность водителя.
После обращения к Генеральному прокурору РФ Краснову Следственный комитет возбудил дело о препятствии правосудию против нового начальника службы безопасности Северной Осетии Льва Мисикова. Однако уже на следующий день постановление о возбуждении уголовного дела отменили.
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Александр Бойцов