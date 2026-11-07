Женщина отдала «Центробанку» 450 млн рублей

07 ноября 2026, 11:09

В МВД раскрыли, как лжесотрудники ФСБ выманили у москвички 450 млн рублей

Фото: istockphoto/Diy13

Дистанционные мошенники похитили у жительницы Москвы 450 млн рублей — это рекордная для столицы сумма ущерба от подобного рода преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.