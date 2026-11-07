Женщина отдала «Центробанку» 450 млн рублей
Дистанционные мошенники похитили у жительницы Москвы 450 млн рублей — это рекордная для столицы сумма ущерба от подобного рода преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По данным полиции, потерпевшей в Telegram пришло сообщение от пользователя с именем профиля и фотографией её коллеги. Незнакомец спросил, не связывался ли с ней «куратор из ФСБ России», после чего посоветовал ждать от него сообщения.
В дальнейшем с женщиной связались различные лица, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Банка России. В ходе диалога они сообщили о якобы произошедшей утечке персональных данных из организации, где работает потерпевшая, и пригрозили уголовной ответственностью за разглашение сведений о содержании разговора.
Чтобы избежать компрометации банковских счетов, аферисты убедили женщину перевыпустить их, а для сохранности денег — вывести средства в наличный оборот и передать курьеру для внесения на перевыпущенный счёт. В полиции отметили, что потерпевшая соответствует среднестатистическому портрету жертв аферистов: женщина от 45 лет и старше, одинокая, проживающая в городе, наличие трудоустройства при этом не обязательно.
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