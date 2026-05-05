Женщина отрезала половой орган мужу, предложившему ей жить со второй женой
В Италии женщина напала на мужа с кухонным ножом, пока он спал, и отрезала ему половой орган. Об этом сообщает Daily Star.
Конфликт возник из-за многоженства: муж требовал, чтобы его вторая жена переехала в один дом с первой. Согласно информации местных СМИ, выходцы из Бангладеш недавно обосновались в Ангри. Мужчина нашел жилье, которое, по его мнению, подходило для обеих женщин. Однако 35-летняя вторая жена категорически отказалась делить дом с первой супругой. Во время ссоры она дождалась, когда муж уснет днем, и нанесла ему ножевое ранение.
Проснувшись, пострадавший вышел на балкон и начал звать на помощь. Две женщины, проходившие мимо, услышали крики, вошли в дом и смогли остановить кровотечение до прибытия медиков. Отделенный орган они поместили на лед в надежде на его последующее пришивание, но врачи заявили, что восстановление невозможно.
Полиция обнаружила женщину в состоянии шока — она все еще держала нож в руках. Ее задержали и обвинили в покушении на убийство.
