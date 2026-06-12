Слепая женщина упала на рельсы в московском метро
В московском метро на станции «Октябрьская» произошел инцидент: на рельсы упала женщина с проблемами зрения. Пострадавшую оперативно подняли на платформу, сообщает MSK1.ru.
Серьезных травм она не получила, прибывшие медики оказали ей необходимую помощь. Характер повреждений не уточняется. Из-за случившегося на указанном участке были временно увеличенные интервалы движения поездов.
Ранее сообщалось о другом серьезном инциденте в столичной подземке. Так, на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии пострадал молодой человек.
По информации оперативных служб, он остался жив, но получил тяжелые травмы. В критическом состоянии пострадавшего доставили в больницу в Коммунарке.
Читайте также: