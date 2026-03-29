Россиянин похитил трех человек, хранивших наркотики, и поплатился
В Омской области арестовали 43-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении трех человек. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло осенью прошлого года возле гаражей в городе Таре. Фигурант похитил трех человек, незаконно хранивших наркотики, «для совершения против них незаконных действий». Для реализации плана он привлек несколько человек.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 126 УК: «Похищение человека, совершенное организованной группой». Суд учел, что мужчину ранее уже судили за особо тяжкое преступление, и заключил его под стражу.
Ранее сообщалось, что в Красноярске экс-полицейские подбросили мужчине наркотики и вымогали деньги.
