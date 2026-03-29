Бабушка и внучка погибли в пожаре в Кузбассе

29 марта 2026, 12:13

СК: Бабушка с трехлетней внучкой погибли в пожаре в Юрге в Кузбассе

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после ночного пожара в частном доме в городе Юрга. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.





На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Для установления точной причины возгорания назначили ряд судебных экспертиз, включая пожарно-техническую.



Ещё один резонансный случай произошёл ранее в подмосковном Хотьково. Там при пожаре в квартире погиб годовалый ребёнок. По информации СК, трагедия случилась 28 марта. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело девочки. Двое других детей — шести и девяти лет — смогли выбраться из горящего жилья самостоятельно.



По этому факту также ведется следствие.



